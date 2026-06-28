Arsenal chce zdolnego lewego obrońcę. Ostatnio grał w PSG

Arsenal uczestniczy w wyścigu o pozyskanie Emmanuela Mbemby - podaje stacja telewizyjna BBC. 18-letni lewy obrońca jest dostępny za darmo po odejściu z PSG.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Emmanuel Mbemba łączony z Arsenalem

Arsenal w ostatnich latach wydawał ogromne pieniądze na transfery, sprowadzając takich piłkarzy jak Viktor Gyokeres, Eberechi Eze czy Declan Rice. Londyński klub nie oszczędza na wzmacnianiu składu i regularnie inwestuje w zawodników, którzy mają pomóc w walce o najważniejsze trofea. Niewykluczone jednak, że tym razem Kanonierzy dokonają bardzo ciekawego ruchu bez konieczności płacenia kwoty odstępnego za utalentowanego piłkarza.

Według najnowszych informacji przekazanych przez stację „BBC” Arsenal zainteresował się bowiem Emmanuelem Mbembą. 18-letni lewy obrońca nie przedłużył wygasającego kontraktu z Paris Saint-Germain, dlatego pozostaje dostępny na rynku jako wolny zawodnik, czyli za darmo. Władze londyńskiego klubu postrzegają go jako piłkarza z dużym potencjałem, który mógłby poszerzyć kadrę zespołu prowadzonego przez Mikela Artetę. Media informują również, że Arsenal zdążył już przedstawić młodemu defensorowi swoją ofertę.

Mbemba, na którego sprowadzenie chrapkę ma również AFC Bournemouth, jest wychowankiem szkółki Melun FC, a do akademii wspomnianego wyżej PSG trafił w 2023 roku. Ostatecznie nie zdołał zadebiutować w pierwszej drużynie Paris Saint-Germain, lecz imponował występami w zespołach młodzieżowych. Dla ekipy do lat 19 rozegrał łącznie 43 mecze, zdobył dwie bramki i zanotował dwie asysty. Ponadto jest reprezentantem Francji w tej samej kategorii wiekowej.

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