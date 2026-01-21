Inter szykuje hitowy transfer. Chce pozyskać mistrza świata

Inter Mediolan rozgląda się na rynku za nowym bramkarzem, ponieważ kontrakt Yanna Sommera wygasa po tym sezonie. Uwagę włoskiego klubu przykuł Emiliano Martinez - donosi stacja Sky Sports.

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Cristian Chivu - trener Interu Mediolan

Emiliano Martinez na celowniku Interu Mediolan

Inter Mediolan może zostać zmuszony do zakontraktowania nowego bramkarza podczas najbliższego letniego okienka transferowego. Aktualnie numerem jeden między słupkami drużyny Nerazzurrich jest Yann Sommer, jednak kontrakt szwajcarskiego golkipera wygasa już 30 czerwca 2026 roku.

Na razie strony nie osiągnęły porozumienia w sprawie przedłużenia umowy i wiele wskazuje na to, że współpraca zakończy się po bieżącej kampanii. Władze Interu chcą więc zawczasu przygotować się na ewentualne zmiany oraz zabezpieczyć kluczową pozycję w składzie ekipy Cristiana Chivu.

Działacze ze Stadio Giuseppe Meazza rozpoczęli już poszukiwania następcy Sommera. Jak poinformowała stacja „Sky Sports”, jednym z kandydatów rozważanych przez Inter jest Emiliano Martinez. Gwiazdor Aston Villi chciałby wykonać krok naprzód w karierze po tym, jak jakiś czas temu upadł jego transfer do Manchesteru United. Przenosiny do Serie A byłyby dla Argentyńczyka sportowym wyzwaniem, choć we Włoszech nie mógłby liczyć na tak wysokie zarobki jak w Anglii.

Martinez z powodzeniem występuje w barwach drużyny The Villans od września 2020 roku, gdy przeniósł się na Villa Park za blisko 18 milionów euro z Arsenalu. 33-latek w koszulce Aston Villi rozegrał 233 spotkania, w których wpuścił 276 goli i zachował 76 czystych kont. Specjalistyczny serwis „Transfermarkt” wycenia mistrza świata z Kataru na 15 milionów euro, a kontrakt 57-krotnego reprezentanta Argentyny obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku.