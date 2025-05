Aston Villa straci mistrza świata? Jest kuszony ogromnymi pieniędzmi

Emiliano Martinez może odejść z Aston Villi w trakcie najbliższego letniego okienka transferowego. Jak donosi hiszpański portal Fichajes.net, 32-letni bramkarz rozważa przeprowadzkę do Arabii Saudyjskiej, gdzie mógłby liczyć na astronomiczne zarobki.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Emiliano Martinez

Emiliano Martinez może wylądować w Arabii Saudyjskiej

Emiliano Martinez był wyraźnie wzruszony po końcowym gwizdku we wczorajszym spotkaniu między Aston Villą a Tottenhamem Hotspur. 32-letni bramkarz nie wpuścił żadnego gola, a zespół z Birmingham wygrał 2:0 w meczu 37. kolejki Premier League. Wiele wskazuje na to, że łzy argentyńskiego golkipera miały związek z jego rychłym odejściem. Najnowsze medialne doniesienia sugerują bowiem, iż mogło to być ostatnie spotkanie na Villa Park dla 51-krotnego reprezentanta Argentyny.

Nie wiadomo, gdzie doświadczony zawodnik będzie kontynuował swoją karierę. Jak poinformował hiszpański portal „Fichajes.net”, w grę wchodzi przeprowadzka do Arabii Saudyjskiej. Emiliano Martinez może liczyć na oferty od tamtejszych klubów, które są gotowe zaproponować mu astronomiczne zarobki. Mistrz świata z 2022 roku mógłby więc podążyć śladami takich gwiazd jak Cristiano Ronaldo, Karim Benzema oraz N’Golo Kante, którzy już wcześniej przenieśli się na Bliski Wschód.

Emiliano Martinez z powodzeniem stoi między słupkami Aston Villi od września 2020 roku, gdy przeprowadził się na Villa Park za niespełna 18 milionów euro z Arsenalu, gdzie nie przebił się do podstawowego składu. Mierzący 195 centymetrów golkiper w bluzie bramkarskiej ekipy The Villans rozegrał łącznie 211 meczów, 256 razy wyjmował piłkę z siatki i zachował 59 czystych kont. Następcą argentyńskiego bramkarza w drużynie prowadzonej przez Unaia Emery’ego może zostać Joan Garcia, który robi furorę w Espanyolu Barcelona.