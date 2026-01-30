Emery podpisze kontrakt, ale żąda, żeby Real Madryt sprzedał gwiazdę

Unai Emery to obecnie faworyt, aby zostać trenerem Realu Madryt. Hiszpan podpisze kontrakt z klubem, ale pod warunkiem, że sprzedany zostanie Vinicius Junior - twierdzi El Nacional.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Unai Emery

Emery postawił warunek! Real musi sprzedać Viniciusa

W Madrycie ponownie zrobiło się głośno na temat możliwej zmiany trenera. Kolejny raz Alvaro Arbeloa i jego przyszłość stoją pod znakiem zapytania. Wszystko przez porażkę z Benfiką w Lidze Mistrzów (2:4). Efektem jest brak bezpośredniego awansu do 1/8 finału. W zamian Królewscy będą musieli rozegrać dwa dodatkowe mecze w rundzie play-off europejskich pucharów.

Co ciekawe, hiszpańskie media od razu przekazały informacje, kto ma być faworytem zarządu. Okazuje się, że wcale nie jest to Juergen Klopp, a Unai Emery. Obecny szkoleniowiec Aston Villi zapytany wprost o Real Madryt nie udzielił odpowiedzi.

Część źródeł twierdzi, że doszło nawet do pierwszego kontaktu na linii Real – Emery. O krok dalej poszedł serwis El Nacional, który zasugerował, że 54-latek postawił warunek, zanim zdecyduje się podpisać kontrakt z hiszpańskim gigantem. Otóż według nich chodzi o to, aby Królewscy sprzedali Viniciusa Juniora. Były trener m.in. Sevilli chce przesunąć Kyliana Mbappe na skrzydło, a co za tym idzie, sprowadzić na Bernabeu nową dziewiątkę. Wymarzonym transferem miałby być Morgan Rogers, czyli piłkarz The Villans.

Emery ma być przekonany, że Rogers swoim stylem idealnie wpasowałby się do Realu Madryt. Podobnie jak teraz Vinicius mógłby pełnić hybrydową rolę, czyli skrzydłowego, ale też środkowego napastnika.