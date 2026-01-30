Emery łączony z Realem Madryt. Jest komentarz trenera

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Unai Emery

Real Madryt? Nie mam nic do powiedzenia – mówi Emery

Real Madryt przegrał nie tak dawno drugi mecz za kadencji Alvaro Arbeloi. To kolejny kamyczek do ogródka hiszpańskiego trenera. Po tym, jak odpadli z Pucharu Króla, teraz kibice Królewskich muszą przeżyć brak bezpośredniego awansu do 1/8 finału Ligi Mistrzów. O grę w najlepszej szesnastce turnieju powalczą w dodatkowej rundzie play-off. Przeciwnika poznają w piątek (30 stycznia) podczas losowania.

Kolejna porażka w tak krótkim czasie ponownie sprawiła, że Arbeloa i jego przyszłość to znowu temat numer jeden w hiszpańskich mediach. Co więcej, jeden z dziennikarzy uważa, że jeśli obecny trener zostanie zwolniony, to zastąpić ma go Unai Emery.

Unai Emery to jeden z najbardziej znanych szkoleniowców w Europie. W swoim CV ma pracę w takich klubach jak Paris Saint-Germain, Arsenal, Sevilla czy Villarreal. Na liście sukcesów można wymienić mistrzostwo Francji, Puchar Francji, a także aż cztery wygrane Ligi Europy. Obecnie z powodzeniem spełnia się w roli trenera Aston Villi, z którą nawet awansował do Ligi Mistrzów.

Przy okazji ostatniego meczu The Villans Emery został zapytany o pojawiające się w mediach plotki. „Real Madryt? Nie mam nic do powiedzenia” – oświadczył. 54-latek nie zdementował jednak sensacyjnych wieści z Hiszpanii, więc wszystko jest możliwe.