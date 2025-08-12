Radomiak sprowadził wychowanka Sportingu Lizbona

Atlantico Presse Lda / Alamy Na zdjęciu: Elves Balde

Oficjalnie: Elves Balde dołączył do Radomiaka Radom

Radomiak Radom poinformował za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej o zakontraktowaniu Elvesa Balde. 25-letni skrzydłowy dołączył do ekipy Zielonych na zasadzie wolnego transferu po tym, jak wygasła jego umowa z poprzednim pracodawcą – portugalskim SC Farense. Zawodnik został zaprezentowany kibicom we wtorkowe popołudnie. Tym samym drużyna Joao Henriquesa wzmocniła się w linii ataku.

Nowy piłkarz Radomiaka Radom podpisał z ekstraklasowym klubem dwuletni kontrakt, obowiązujący do 30 czerwca 2027 roku. Elves Balde będzie występował z numerem „21” na koszulce. Atutami prawego napastnika są szybkość, technika i doświadczenie zdobyte w lidze portugalskiej. 25-latek o miejsce w podstawowym składzie zespołu Zielonych będzie rywalizował z takimi zawodnikami jak Vasco Lopes oraz Guilherme Zimovski.

Elves Balde jest wychowankiem Sportingu Lizbona, w którego barwach stawiał pierwsze kroki w profesjonalnym futbolu. W trakcie kariery reprezentował także takie kluby jak FC Pacos de Ferreira czy CD Feirense. Na boiskach Liga Portugal rozegrał łącznie 48 spotkań, zdobył 2 bramki i zaliczył 5 asyst. Atakujący jest wszechstronny – może grać na obu skrzydłach, co na pewno cieszy trenera Joao Henriquesa. Reprezentant Gwinei Bissau, przeprowadzając się do PKO BP Ekstraklasy, po raz pierwszy sprawdzi się poza Portugalią.