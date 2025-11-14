Real Madryt ma nowy cel. Trop prowadzi do Premier League

Newscom / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Elliot Anderson na celowniku Realu Madryt

Elliot Anderson jest jedną z najjaśniejszych postaci Nottingham Forest w obecnym sezonie. W trwającej kampanii 23-letni pomocnik rozegrał 14 meczów, zdobył 1 bramkę i zaliczył 1 asystę, imponując świetną grą w środku pola oraz dużą dojrzałością taktyczną. Jego dynamiczny styl, kreatywność i pracowitość oczywiście nie przeszły bez echa wśród europejskich potentatów.

W poprzednich tygodniach pięciokrotny reprezentant Anglii był łączony z Manchesterem United, Manchesterem City oraz Newcastle United. Plany gigantów Premier League może jednak pokrzyżować Real Madryt – tak przynajmniej uważa hiszpański serwis „Defensa Central”. Klub z Santiago Bernabeu ma uważnie monitorować rozwój Andersona i nie wyklucza złożenia oferty w jednym z przyszłych okienek transferowych, jeśli zawodnik utrzyma wysoką formę.

Środkowy pomocnik trafił do Nottingham Forest w lipcu 2024 roku ze wspomnianego Newcastle United za ponad 40 milionów euro. Posiadający również szkockie obywatelstwo piłkarz może pochwalić się triumfem na ostatnich mistrzostwach Europy U-21, co dodatkowo podnosi jego wartość na rynku. Według portalu „Transfermarkt” mierzący 179 centymetrów zawodnik jest wyceniany na około 45 milionów euro.