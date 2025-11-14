Real Madryt ma nowy cel. Trop prowadzi do Premier League

08:59, 14. listopada 2025
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Defensa Central

Real Madryt dołączył do wyścigu o podpis pomocnika Nottingham Forest, Elliota Andersona - podaje hiszpański serwis Defensa Central. 23-letni Anglik jest rozchwytywany na rynku transferowym.

Xabi Alonso
Obserwuj nas w
Newscom / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Elliot Anderson na celowniku Realu Madryt

Elliot Anderson jest jedną z najjaśniejszych postaci Nottingham Forest w obecnym sezonie. W trwającej kampanii 23-letni pomocnik rozegrał 14 meczów, zdobył 1 bramkę i zaliczył 1 asystę, imponując świetną grą w środku pola oraz dużą dojrzałością taktyczną. Jego dynamiczny styl, kreatywność i pracowitość oczywiście nie przeszły bez echa wśród europejskich potentatów.

W poprzednich tygodniach pięciokrotny reprezentant Anglii był łączony z Manchesterem United, Manchesterem City oraz Newcastle United. Plany gigantów Premier League może jednak pokrzyżować Real Madryt – tak przynajmniej uważa hiszpański serwis „Defensa Central”. Klub z Santiago Bernabeu ma uważnie monitorować rozwój Andersona i nie wyklucza złożenia oferty w jednym z przyszłych okienek transferowych, jeśli zawodnik utrzyma wysoką formę.

Środkowy pomocnik trafił do Nottingham Forest w lipcu 2024 roku ze wspomnianego Newcastle United za ponad 40 milionów euro. Posiadający również szkockie obywatelstwo piłkarz może pochwalić się triumfem na ostatnich mistrzostwach Europy U-21, co dodatkowo podnosi jego wartość na rynku. Według portalu „Transfermarkt” mierzący 179 centymetrów zawodnik jest wyceniany na około 45 milionów euro.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Kylian Mbappe nie zwalnia tempa. Francuz świętuje jubileusz
Pep Guardiola
Manchester City na dobrej drodze do pozyskania gwiazdy Realu za 70 milionów
Luis Enrique
PSG przechytrzy Real Madryt? Trwa walka o gwiazdę Bayernu