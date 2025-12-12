Chelsea spróbuje pozyskać Elliota Andersona już w styczniowym okienku transferowym, chcąc w ten sposób uprzedzić Manchester United - podaje Simon Phillips. Nottingham Forest wyceniło swoją gwiazdę na 100 milionów funtów.

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Elliot Anderson przejdzie do Chelsea?

Elliot Anderson wyrasta w tym sezonie na jednego z najbardziej wyróżniających się pomocników w całej Premier League. Nic więc dziwnego, że zawodnik Nottingham Forest wzbudza ogromne zainteresowanie na rynku transferowym. W ostatnich tygodniach 23-letni Anglik był najczęściej łączony z Manchesterem United, jednak plany Czerwonych Diabłów może pokrzyżować londyński gigant, który bacznie obserwuje rozwój sytuacji.

Jak donosi szanowany dziennikarz – Simon Phillips, Chelsea jest bowiem poważnie zainteresowana pozyskaniem Andersona już w zimowym okienku transferowym. Klub ze Stamford Bridge chce w ten sposób wyprzedzić Manchester United, który według doniesień skłania się raczej ku transferowi latem.

Obie drużyny muszą jednak przygotować się na astronomiczny wydatek – Nottingham Forest wycenia swojego pomocnika nawet na 100 milionów funtów, widząc w nim kluczową postać zespołu na kolejne kampanie.

Anderson, posiadający również szkockie obywatelstwo, ma na swoim koncie sześć występów w reprezentacji Anglii. Do Nottingham Forest trafił w lipcu 2024 roku z Newcastle United za ponad 40 milionów euro. W trwającym sezonie rozegrał 20 meczów, zdobywając jedną bramkę i notując jedną asystę. Warto także przypomnieć, że jest on mistrzem Europy U-21 z 2025 roku, co dodatkowo podnosi jego wartość oraz czyni go jednym z najbardziej rozchwytywanych młodych pomocników na rynku.