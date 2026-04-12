Chelsea rusza po odkrycie Premier League. Na stole 65 milionów euro

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Liam Rosenior

Eli Junior Kroupi celem transferowym Chelsea

Eli Junior Kroupi prezentuje się znakomicie w obecnym sezonie Premier League, co potwierdzają jego liczby. 19-letni napastnik rozegrał 27 spotkań i zdobył 10 bramek w tej kampanii angielskiej ekstraklasy, będąc jednym z najjaśniejszych punktów Bournemouth. Świetna dyspozycja francuskiego atakującego nie przeszła bez echa, dlatego coraz więcej wskazuje na to, że młody snajper zmieni otoczenie już podczas najbliższego letniego okienka transferowego.

Dotychczas Kroupi był najczęściej łączony z Liverpoolem, Realem Madryt oraz Paris Saint-Germain. Teraz do walki o jego podpis włączyła się również Chelsea, która poważnie interesuje się utalentowanym Francuzem.

Jak informuje brytyjski serwis „CaughtOffside.com”, zawodnik znajduje się bardzo wysoko na liście życzeń londyńskiego klubu. AFC Bournemouth oczekuje za niego około 65 milionów euro, a włodarze ze Stamford Bridge są gotowi rozważyć taką inwestycję.

Kroupi, mogący występować zarówno jako środkowy napastnik, jak i ofensywny pomocnik, jest dziś kluczową postacią drużyny Wisienek. Bournemouth sprowadziło go w lutym 2025 roku za 13 milionów euro, a następnie wypożyczyło na pół roku do FC Lorient, którego jest wychowankiem. Po przyjeździe do Anglii szybko udowodnił swój potencjał. Jego kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2030 roku, co daje klubowi z Dean Court silną pozycję negocjacyjną.