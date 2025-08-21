Fenerbahce szaleje na rynku. Mourinho bierze piłkarza z Premier League

box to box pictures / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Edson Alvarez wzmocni szeregi Fenerbahce Stambuł

Fenerbahce Stambuł ma ambitne plany na nadchodzący sezon, w którym będzie walczyć nie tylko o mistrzostwo Turcji, ale także o sukcesy na europejskiej arenie. Klub znad Bosforu jest niezwykle aktywny na rynku transferowym, chcąc zbudować skład zdolny do rywalizacji z najlepszymi. Już wcześniej do zespołu Żółtych Kanarków dołączyli tacy piłkarze jak Dorgeles Nene, Archie Brown, Jhon Duran czy Nelson Semedo. Aktualnie turecki gigant finalizuje kolejne głośne wzmocnienie, które ma znacząco podnieść poziom w środku pola.

Jak poinformował Fabrizio Romano, Fenerbahce Stambuł jest bowiem o krok od zakontraktowania Edsona Alvareza. Włoski dziennikarz, znany ze swojego słynnego „here we go”, przekazał, że transakcja znajduje się na ostatniej prostej. 27-letni defensywny pomocnik przejdzie do ekipy Jose Mourinho na zasadzie rocznego wypożyczenia z West Hamu United, a w umowie zostanie zawarta opcja wykupu. Meksykanin wyróżnia się walecznością oraz wszechstronnością, co idealnie pasuje do stylu portugalskiego trenera.

Edson Alvarez przeprowadził się do West Hamu United latem 2023 roku z Ajaksu Amsterdam za 38 milionów euro. W barwach zespołu Młotów rozegrał łącznie 73 spotkania, w których zdobył 2 bramki i zanotował 3 asysty. Wcześniej odnosił sukcesy w Holandii, gdzie przez cztery sezony sięgnął po dwa mistrzostwa Eredivisie oraz jeden krajowy puchar. Na swoim koncie ma również 93 występy w reprezentacji Meksyku, z którą trzykrotnie wygrał prestiżowy Złoty Puchar CONCACAF. Teraz mierzący 190 centymetrów zawodnik stanie przed nowym wyzwaniem w Fenerbahce Stambuł, które widzi w nim lidera drugiej linii.