Edson Alvarez w przeszłości był poważnie łączony z przeprowadzką do Chelsea. Jak podają portale CaughtOffside oraz Nacion Futbol temat przenosin tego piłkarza do ekipy The Blues może wrócić podczas najbliższego letniego okienka transferowego.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Edson Alvarez

Edson Alvarez ponownie łączony z Chelsea

W tym momencie Enzo Maresca dysponuje w środku pola takimi zawodnikami jak Moises Caicedo, Romeo Lavia, Enzo Fernandez, Kiernan Dewsbury-Hall, Mathis Amougou, Cole Palmer czy Omari Kellyman. Mimo takiego dobrobytu w formacji środkowej, Chelsea planuje sprowadzić nowego pomocnika podczas najbliższego letniego okienka transferowego. Ma to związek z faktem, że nie każdy z wymienionych piłkarzy spełnia oczekiwania i kilku z nich może opuścić Stamford Bridge.

Londyński klub podobno nie wyklucza podjęcia kolejnej próby zakontraktowania gwiazdora West Hamu United, Edsona Alvareza. Tak przynajmniej wynika z najnowszych doniesień przekazanych przez portale “CaughtOffside” oraz “Nacion Futbol”. Przypomnijmy, że Chelsea poważnie starała się o sprowadzenie tego piłkarza, gdy ten jeszcze grał w holenderskim Ajaksie Amsterdam, ale 27-latek ostatecznie wylądował w zespole Młotów, którego jest obecnie jednym z kluczowych zawodników.

Kapitan reprezentacji Meksyku z powodzeniem występuje w barwach drużyny The Hammers od sierpnia 2023 roku, gdy przeniósł się na London Stadium za niespełna 40 milionów euro ze wspomnianego wyżej Ajaksu Amsterdam. West Ham United najprawdopodobniej będzie chciał zatrzymać swoją gwiazdę na dłużej, więc włodarze pobliskiej Chelsea musieliby sięgnąć głęboko do kieszeni, żeby ściągnąć do siebie defensywnego pomocnika. Serwis “Transfermarkt” wycenia go na 30 milionów euro.