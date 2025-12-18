Edin Dzeko znów zmieni otoczenie? Pozostałby w Serie A

Edin Dzeko może zmienić klub wewnątrz Serie A. Napastnik Fiorentiny znalazł się bowiem na celowniku Genoi - podaje w mediach społecznościowych Nicolo Schira.

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Edin Dzeko

Genoa wykazuje zainteresowanie Edinem Dzeko

Edin Dzeko ma już 39 lat, lecz mimo zaawansowanego wieku wciąż kontynuuje karierę na wysokim poziomie. Doświadczony napastnik obecnie występuje w barwach Fiorentiny, jednak jego pobyt we Florencji nie spełnia oczekiwań kibiców ani ekspertów. Cały zespół zawodzi na boisku, a Bośniak nie okazał się lekarstwem na ofensywne problemy ekipy Violi. Choć wciąż potrafi błysnąć klasą oraz boiskową inteligencją, jego wpływ na wyniki drużyny jest ograniczony.

Dlatego też coraz więcej wskazuje na to, że Dzeko może pożegnać się z Fiorentiną już w najbliższym zimowym okienku transferowym. Jak informuje w mediach społecznościowych Nicolo Schira, ceniony snajper może zmienić klub w obrębie Serie A. Zainteresowanie weteranem wykazuje bowiem Genoa CFC, którą prowadzi Daniele De Rossi. Obaj panowie doskonale się znają ze wspólnego pobytu w Romie, co może odegrać kluczową rolę w ewentualnych negocjacjach.

Edin Dzeko przez sześć sezonów bronił barw rzymskiego klubu, zapisując się w jego historii. W swoim bogatym CV posiada także Inter Mediolan, Manchester City, VfL Wolfsburg, FK Teplice, FK Viagem Usti nad Labem oraz macierzysty FK Zeljeznicar Sarajewo. W trakcie kariery rozegrał łącznie 854 mecze, zdobył 371 bramek i zanotował 153 asysty.