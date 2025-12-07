Barcelona monitoruje sytuację pomocnika. To reprezentant Brazylii

FC Barcelona znajduje się wśród klubów zainteresowanych pozyskaniem Edersona. Wyciągnięcie brazylijskiego pomocnika z Atalanty Bergamo nie będzie jednak łatwym zadaniem - donosi w mediach społecznościowych turecki dziennikarz, Ekrem Konur.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Ederson obserwowany przez Barcelonę

FC Barcelona nie wyklucza wzmocnienia środka pola podczas nadchodzącego wielkimi krokami zimowego okienka transferowego. Trener ekipy Blaugrany – Hansi Flick – chce zwiększyć rywalizację w tej strefie boiska przed decydującą częścią obecnego sezonu.

Jak podaje Ekrem Konur, jednym z zawodników znajdujących się na celowniku Dumy Katalonii jest pomocnik Atalanty Bergamo – Ederson. Brazylijczyk od dłuższego czasu zbiera świetne recenzje w Serie A, co przyciągnęło uwagę wielu czołowych zespołów.

Taki transfer będzie jednak bardzo trudny do realizacji, ponieważ włoski klub zamierza zatrzymać swoją gwiazdę przynajmniej do końca trwającej kampanii. Barcelona widzi w nim zawodnika o dużym potencjale i profilu pasującym do stylu gry drużyny Flicka, ale wiele wskazuje na to, że 26-letni piłkarz może być dostępny na rynku dopiero latem.

Warto dodać, że sytuację środkowego pomocnika bacznie monitorują również inne topowe kluby – takie jak Atletico Madryt, Inter Mediolan oraz AC Milan – co dodatkowo podnosi jego wartość i komplikuje ewentualne negocjacje z perspektywy Katalończyków.

Ederson z powodzeniem występuje w barwach Atalanty Bergamo od lipca 2022 roku, gdy trafił na Stadio Atleti Azzurri d’Italia za niespełna 23 miliony euro z Salernitany. Wcześniej grał w Corinthians, Fortalezie oraz Cruzeiro, stopniowo budując swoją markę.

Mierzący 183 centymetry piłkarz w aktualnej kampanii rozegrał 14 meczów, zdobył jedną bramkę i zaliczył jedną asystę, pokazując wszechstronność oraz stabilną formę. Fachowy portal „Transfermarkt” wycenia go obecnie na kwotę w granicach 45 milionów euro.