Dyrektor sportowy Śląska zapowiada jeszcze jeden zimowy transfer

Śląsk Wrocław we wtorek powinien sfinalizować jeszcze jeden transfer. Dyrektor sportowy David Balda sugeruje, że to będzie ostatni zimowy ruch lidera Ekstraklasy.

Śląsk Wrocław we wtorek sfinalizuje kolejny transfer

Ma to być już ostatni ruch lidera Ekstraklasy tej zimy

Dyrektor sportowy przyznaje, że jest zadowolony z trwającego okienka

Śląsk dokona jeszcze jednego ruchu

Śląsk Wrocław ma za sobą niesamowicie udaną rundę jesienną, zakończoną na pierwszym miejscu w tabeli Ekstraklasy. Choć pierwotnie nie było to celem ekipy Jacka Magiery, teraz może ona nawet śmiało myśleć o zdobyciu mistrzowskiego tytułu. Ruchy transferowe w trakcie zimowego okienka sugerują, że klub poważnie myśli o sukcesie.

Do zespołu trafili już Patryk Klimala, Simeon Petrov, Alen Mustafić, Lewuis Pena oraz Mikołaj Tudruj. Na tym nie koniec, bowiem dyrektor sportowy zapowiedział kolejny transfer, który powinien zostać sfinalizowany we wtorek. Ma to być jednocześnie ostatnia nowa twarz we Wrocławiu, choć David Balda zasugerował, że Śląsk może także wykorzystać w niedalekiej przyszłości nadarzającą się okazję.

“Jutro kolejny transfer do klubu, z największym prawdopodobieństwem już ostatni (ale zawsze zostawiam jedno miejsce na “specjalną okazję” lub gdyby pojawiła się kontuzja w naszej drużynie)…” – napisał Balda w mediach społecznościowych.

W każdym razie jestem zadowolony (3 transfery o wysokiej jakości do rotacji, 3 młodzi… — David Balda (@directorbalda) January 29, 2024

