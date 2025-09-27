Dusan Vlahović dobrze rozpoczął sezon w Juventusie, ale jego przyszłość jest niepewna. Chelsea i Manchester United już monitorują sytuację skutecznego w tym sezonie Serba.

fot. Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Dusan Vlahović

Dusan Vlahović na celowniku gigantów z Premier League

Dusan Vlahović bardzo dobrze rozpoczął nowy sezon piłkarski. „La Gazzetta dello Sport” przekazała natomiast świeże wieści na temat przyszłości Serba. Według dziennika konkretne kluby już szykują się do walki o napastnika.

W trakcie letniego okna transferowego Vlahović był wypychany z Juventusu, ale ostatecznie pozostał w klubie i w nową kampanię wszedł głodny bramek. Teraz jednak niepewność wokół jego przyszłości powraca.

Włoskie źródło donosi, że Juventus, chcąc uniknąć odejścia piłkarza za darmo latem przyszłego roku, może wystawić go na listę transferową podczas zimowej sesji transferowej. Taki scenariusz stanie się realny, jeśli nie uda się przedłużyć kontraktu z napastnikiem.

Media już wcześniej sugerowały potencjalne kierunki kariery Vlahovicia. Najpoważniejsze zainteresowanie wykazują kluby z Premier League. Przede wszystkim Chelsea i Manchester United.

Vlahović trafił do Juventusu w styczniu 2022 roku z Fiorentiny. Klub z Turynu zapłacił wówczas ponad 83 miliony euro. W trwającym sezonie 25-latek rozegrał osiem spotkań, w których zdobył sześć goli i zanotował jedną asystę.

Szansę na poprawę dorobku Serb otrzyma w sobotę w meczu Serie A przeciwko Atalancie. Spotkanie, rozgrywane w ramach piątej kolejki, rozpocznie się o godzinie 18:00.

