Znany napastnik coraz bliżej Barcelony. Trwają rozmowy

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

FC Barcelona pracuje nad transferem Dusana Vlahovicia

FC Barcelona rozgląda się na rynku transferowym za nowym napastnikiem, ponieważ wygląda na to, że Robert Lewandowski odejdzie z katalońskiego zespołu zaraz po zakończeniu trwającego sezonu. Wówczas wygaśnie bowiem kontrakt polskiego snajpera, który najprawdopodobniej nie zostanie przedłużony.

Władze hiszpańskiego klubu chcą odpowiednio wcześniej przygotować się na tę zmianę i znaleźć zawodnika, który będzie w stanie przejąć rolę lidera formacji ofensywnej. Niewykluczone, że następcą Roberta Lewandowskiego zostanie Dusan Vlahović. Jak informuje włoski dziennik „La Gazzetta dello Sport”, FC Barcelona jest faworytem w wyścigu o sprowadzenie 25-letniego napastnika.

Serb latem będzie dostępny za darmo, gdyż wraz z końcem umowy ma rozstać się z Juventusem. Duma Katalonii prowadzi zaawansowane rozmowy z agentem piłkarza, oferując rosłemu zawodnikowi pensję na poziomie 12 milionów euro rocznie. Coraz więcej wskazuje na to, iż Vlahović wyląduje na Camp Nou.

41-krotny reprezentant Serbii, którym interesują się również AC Milan oraz Bayern Monachium, występuje w barwach ekipy Starej Damy od stycznia 2022 roku. Wtedy przeniósł się do Turynu z Fiorentiny za ponad 80 milionów euro. Od tamtej pory rozegrał 162 spotkania, strzelił 64 gole i zanotował 16 asyst. Według portalu „Transfermarkt” jego aktualna wartość rynkowa wynosi 35 milionów euro.