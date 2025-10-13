Dusan Kuciak znalazł klub w Polsce. Sensacyjny transfer

Dusan Kuciak niespodziewanie przyjął ofertę Stoczniowca Gdańsk, który występuje w okręgówce. Do końca poprzedniego sezonu był związany z Rakowem Częstochowa.

Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Dusan Kuciak

Stoczniowiec Gdańsk pozyskał Dusana Kuciaka

Dusan Kuciak w ubiegłym sezonie reprezentował barwy Rakowa Częstochowa, który opuścił po zakończeniu kontraktu. W barwach Medalików 40-letni Słowak zanotował zaledwie jedno spotkanie. Po odejściu z wicemistrza Polski bramkarz długo nie mógł znaleźć nowego klubu.

W poniedziałek Stoczniowiec Gdańsk poinformował, że Kuciak oficjalnie zasilił szeregi zespołu, który obecnie rywalizuje w klasie okręgowej. Klub jest liderem tabeli i w tym sezonie ma ambitne plany awansu. W lidze wyprzedza GKS Kolduby i Orła Trąby Wielkie.

Słowak ma bogate doświadczenie w polskim futbolu. W latach 2017-2024 występował w Lechii Gdańsk, rozgrywając 209 meczów w Biało-Zielonych barwach. Największe sukcesy osiągnął jednak w Legii Warszawa, z którą trzykrotnie sięgał po mistrzostwo Polski, rozgrywając blisko 200 spotkań.

Kuciak jest także byłym reprezentantem Słowacji, w której barwach uzbierał 14 występów. Jego doświadczenie ma wnieść znaczącą wartość do Stoczniowca Gdańsk, który liczy na wsparcie przy walce o awans. Transfer Kuciaka do Stoczniowca to niewątpliwie spory sukces dla klubu z Gdańska, który pozyskał zawodnika z ogromnym doświadczenie.