Duda był łączony z transferem! Zdradził, dlaczego został w Wiśle

Kacper Duda mógł zimą opuścić Wisłę Kraków. Do klubu trafiła oferta za pomocnika na ponad milion euro. W rozmowie z Gazetą Krakowską zdradził, co myśli o ewentualnym transferze.

PressFocus Na zdjęciu: Kacper Duda

Kacper Duda marzy o awansie do Ekstraklasy z Wisłą Kraków

Wisła Kraków jest na autostradzie do awansu o ligę wyżej. Po czterech latach w końcu mogą wrócić do PKO BP Ekstraklasy. Na ten moment zajmują 1. miejsce w Betclic 1. Lidze z dużą przewagą nad resztą stawki. Druga w tabeli Wieczysta traci do nich aż 11 punktów. Jednym z kluczowych zawodników Białej Gwiazdy jest Kacper Duda. 22-latek ma za sobą naprawdę udaną rundę jesienną.

W 20 meczach ligowych zdobył jedną bramkę i zanotował sześć asyst. Nic więc dziwnego, że uwagę na pomocnika zwróciły zagraniczne kluby. Jarosław Królewski ujawnił w mediach społecznościowych, że Wisła odrzuciła ofertę za jednego z piłkarzy, która opiewała na ponad milion euro. Meczyki.pl jakiś czas później poinformowali, że chodziło właśnie o Kacpra Dudę.

Duda w rozmowie z Gazetą Krakowską został zapytany o plotki dotyczące zimowego transferu. Otwarcie przyznał, że o zmianie klubu nie myśli. Jego marzeniem jest awans z Wisłą Kraków do Ekstraklasy i to, żeby potem z nią tam zagrać.

– Jestem w Wiśle praktycznie siódmy rok odkąd podpisałem swój pierwszy kontrakt. Czwarty rok naszym celem jest awans do ekstraklasy. Przez trzy sezony to się nie udało. Po drodze były porażki, mniejsze, większe zwycięstwa, ale finał był za każdym razem taki sam, że awansu nie było. Mam wielką nadzieję, że to jest właśnie ten sezon, że wreszcie uda nam się zrealizować ten upragniony cel. A ja chcę być tego częścią – powiedział Kacper Duda w rozmowie z Gazetą Krakowską.

– Dlatego nie myślę w tym momencie o żadnym transferze. Moim marzeniem jest, żeby z Wisłą awansować do ekstraklasy i w Wiśle w tej ekstraklasie zagrać – dodał piłkarz Białej Gwiazdy.