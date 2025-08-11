Donnarumma wyceniony. PSG ustaliło cenę

Associated Press/ Alamy Na zdjęciu: Gianluigi Donnarumma

Donnarumma dostępny, PSG liczy na sprzedaż

PSG i Gianluigi Donnarumma – ta relacje niemal na pewno dobiegnie końca po czterech latach. 26-letni golkiper nie został powołany na środowy hit i nic nie wskazuje na to, by był chętny kontynuować karierę na Parc des Princes. Triumfatorzy Ligi Mistrzów są gotowi sprzedać dotychczasową „jedynkę”.

Jaka kwota zadowoli mistrzów Francji? Sky Italia przekonuje, że Donnarumma może odejść za 20-30 milionów euro. Chociaż jego kontrakt wygasa już za rok, to wydaje się, że cena za bramkarza tej klasy jest stosunkowo atrakcyjna. Chelsea i Manchester United są w stanie wyłożyć taką sumę i sprowadzić wychowanka Milanu.

Donnarumma nie zamierza godzić się z rolą rezerwowego golkipera i z pewnością przeanalizuje oferty nie tylko z Premier League, ale także z Serie A. Do walki z The Blues i Czerwonymi Diabłami może stanąć Inter. W tej chwili Nerazzurri dysponują trzema bramkarzami, 36-letnim Yannem Sommerem, Josepem Martinezem i Raffaele Di Gennaro, który może pochwalić się zaledwie jednym występem we włoskiej elicie.