Donnarumma może trafić do Premier League. Pytał o niego gigant

18:31, 20. sierpnia 2025
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Daily Mirror

Gianluigi Donnarumma ma niebawem opuścić Paris Saint-Germain. Bramkarz jest blisko transferu do Premier League. Według Daily Mirror o reprezentanta Włoch pyta Manchester United.

Gianluigi Donnarumma
Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Gianluigi Donnarumma

Manchester United złożył zapytanie o Donnarummę

Gianluigi Donnarumma niespodziewanie został odsunięty od składu Paris Saint-Germain. Luis Enrique otwarcie przyznał, że decyzja o rezygnacji z włoskiego bramkarza została podjęta przez niego. Mistrz Francji z poprzedniego sezonu postanowił sprowadzić w jego miejsce Lucasa Chevaliera. Natomiast w przypadku 26-latka dużo mówi się o transferze do Premier League.

W ostatnich tygodniach najczęściej pojawiały się informacje o przeprowadzce do Manchesteru City. Natomiast nowe wieści przekazał serwis Daily Mirror. Według nich do PSG trafiło zapytanie od innego angielskiego klubu – Manchesteru United.

Zainteresowanie Czerwonych Diabłów nie jest przypadkowe, ponieważ Andre Onana nie spełnia pokładanych w nim nadziei. Kameruńczyk został nawet pominięty przy ustalaniu składu na ostatni ligowy mecz z Arsenalem w 1. kolejce Premier League.

Potencjalna kwota transferu może zamknąć się w okolicach 20-30 milionów euro. Na tyle Paris Saint-Germain wyceniło ostatnio Donnarummę. W poprzednim sezonie golkiper zanotował 17 czystych kont w 47 meczach. W paryskim klubie występuje od lipca 2021 roku, gdy po wygaśnięciu kontraktu odszedł z Milanu. Łącznie rozegrał dla zespołu z Parc des Princes 161 spotkań.

