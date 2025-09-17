Donnarumma tak skomentował transfer do Manchesteru City

Gianluigi Donnarumma nie kryje radości z transferu do Manchesteru City. Włoski bramkarz cytowany przez „Manchester Evening News” podkreślił, że od początku lata chciał trafić tylko do drużyny Pepa Guardioli.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Gianluigi Donnarumma

Donnarumma chciał transferu tylko do Manchesteru City

Gianluigi Donnarumma dołączył do Manchesteru City w ostatni dzień letniego okna transferowego. Włoski bramkarz miał jeszcze niecały rok kontraktu z PSG, dlatego transfer opiewał na około 27 milionów euro. Zdołał już zadebiutować w Premier League w wygranych 3:0 derbach z Manchesterem United.

Przed pierwszym meczem Ligi Mistrzów w barwach City, przeciwko Napoli, Donnarumma spotkał się z dziennikarzami. – To dla mnie zaszczyt i duma być tutaj i pracować z tym trenerem. To piłkarska historia. Jestem naprawdę podekscytowany – powiedział golkiper.

Kapitan reprezentacji Włoch zaznaczył, że transfer do Anglii był jego jasno określonym celem. – Mój pierwszy i jedyny wybór to było City. To była jedyna rzecz, której chciałem. Teraz muszę się rozwijać i dawać z siebie wszystko dla zespołu – dodał.

Donnarumma ma już na koncie triumf w Lidze Mistrzów z PSG i również w barwach The Citizens chce walczyć o najwyższe cele. – Musimy zawsze marzyć o wielkich rzeczach, ale robić to z pokorą. Trzeba patrzeć od meczu do meczu – podkreślił.

Przed starciem z Napoli golkiper zwrócił uwagę na klasę rywala. – To wielka drużyna. Znam miasto, trenera i kilku kolegów z reprezentacji. Pierwszy mecz w Lidze Mistrzów zawsze jest najtrudniejszy – zaznaczył.

Zobacz również: Juventus ma nowego Alexa Del Piero?