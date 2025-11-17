dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Harry Kane wybrał Bayern przez Tuchela

Harry Kane długo zwlekał z decyzją o odejściu z Tottenhamu, ale wszystko się zmieniło, gdy zgłosił się po niego Bayern Monachium. Wówczas Anglik nie miał już wielu wątpliwości. Jak przyznał po meczu Anglii z Albanią, najważniejszym powodem przenosin był Thomas Tuchel. Spotkał go jeszcze w Anglii i od razu poczuł, że to trener, który go przekonuje.

Kane opowiedział, że od pierwszej rozmowy złapał z Tuchelem wyjątkowy kontakt. Spodobała mu się energia Niemca, jego pomysł na drużynę i sposób gry. To właśnie ta relacja sprawiła, że uznał Bayern za idealne miejsce, by walczyć o trofea, których brakowało mu przez całą karierę w Premier League.

– To on był głównym powodem, dla którego dołączyłem do Bayernu Monachium. Uwielbiam jego energię, uwielbiam to, co chciał robić i jak chciał grać. Ta relacja, którą nawiązałem od pierwszej chwili, gdy go poznałem, skierowała mnie na właściwą drogę – powiedział Kane o obecnym selekcjonerze Anglików.

Jak podkreśla, indywidualne nagrody nigdy nie były jego celem samym w sobie, choć obecna forma Bayernu sprawia, że mówi się o nim nawet w kontekście Złotej Piłki. Dla niego najważniejsze są jednak Liga Mistrzów i wielkie turnieje z reprezentacją. W Monachium czuje, że jest w drużynie, która realnie może mu to dać.

Kane zdradził wprost: Tuchel był głównym powodem transferu. To on przekonał go, że Bayern będzie najlepszym krokiem w dalszej karierze.