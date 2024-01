IMAGO / Dennis Goodwin Na zdjęciu: Divock Origi

Divock Origi latem został wypożyczony z Milanu do Nottingham Forest

Napastnik nie zachwycił jednak w barwach drużyny Tricky Trees

28-latek zimą może przejść do Major League Soccer

Divock Origi przejdzie do MLS?

Divock Origi podczas ostatniego letniego okienka transferowego został wypożyczony z Milanu do Nottingham Forest. Środkowy napastnik nie sprawdził się po powrocie na Wyspy Brytyjskie i wszystko wskazuje na to, że Anglicy już w styczniu odeślą go do Włoch.

Nie oznacza to jednak, że 32-krotny reprezentant Belgii sezon 2023/2024 dokończy na San Siro, gdzie panuje bardzo duża konkurencja. 28-latek prowadzi bowiem rozmowy z klubami Major League Soccer – poinformował Gianluca Di Marzio.

Były zawodnik m.in. Liverpoolu oraz Wolfsburga w aktualnej kampanii rozegrał 9 meczów, ale ani razu nie wpisał się na listę strzelców.