IMAGO / Marco Canoniero Na zdjęciu: Divock Origi

Divock Origi nie jest podstawowym zawodnikiem Milanu

Rossoneri nie wykluczają rozstania się z belgijskim napastnikiem

28-latek chce wrócić do Premier League i prowadzi rozmowy z Sheffield United

Sheffield United może pozyskać Divocka Origiego

Związek Divocka Origiego z Milanem to póki co pasmo nieszczęść. Belgijski napastnik nie czuje się dobrze we Włoszech, gdzie spędził jeden sezon, a Rossoneri nie są zadowoleni z jego postawy. To może poskutkować rozstaniem obu stron już podczas aktualnego okienka transferowego.

Według Matteo Moretto z portalu “Relevo.com” z tej sytuacji może skorzystać Sheffield United, które jest w stałym kontakcie z przedstawicielami 28-latka. Jak na razie nie przedstawiono oficjalnej oferty Milanowi, ale były zawodnik Liverpoolu ma być zdecydowany na powrót do Premier League.

Divock Origi dla włoskiej ekipy łącznie rozegrał 36 meczów, strzelił 2 gole i zaliczył 1 asystę.