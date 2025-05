Luis Diaz postawił Barcelonie ultimatum. Bez tego transferu nie będzie

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Luis Diaz

Luis Diaz oczekuje gwarancji rejestracji przed transferem do Barcelony

FC Barcelona po zdobyciu mistrzostwa Hiszpanii rozpoczęła pracę nad budową kadry pierwszego zespołu na następny sezon. Hansi Flick i Deco spotkali się, aby omówić kwestie działań na rynku transferowym. Z medialnych doniesień wynika, że Blaugrana zamierza sprowadzić nowego skrzydłowego. Kandydatów na liście życzeń jest kilku, lecz na przestrzeni ostatnich tygodni wyrósł zdecydowany faworyt.

Wiele wskazuje na to, że głównym celem w letnim oknie transferowym będzie Luis Diaz. Barcelona wierzy, że jest w stanie sprostać oczekiwaniom finansowym Liverpoolu. The Reds wycenili Kolumbijczyka na 85 milionów euro, lecz niewykluczone, że po negocjacjach kwota ulegnie zmianie. Na przeprowadzkę do Katalonii otwarty jest sam zawodnik.

Zanim jednak dojdzie do konkretnych rozmów pomiędzy wszystkimi stronami, Luis Diaz postawił Barcelonie ważne ultimatum. Z informacji dziennika Sport wynika, że piłkarz oczekuje, aby hiszpański klub poważnie podszedł do sprawy, żeby utwierdzić go w przekonaniu, że transakcja jest możliwa do zrealizowania. Co więcej, Diaz chce otrzymać gwarancję rejestracji, aby nie powtórzyła się sytuacja z przeszłości dot. problemów w zarejestrowaniu Daniego Olmo i Pau Victora.

Toni Juanmarti przekonuje, że na ten moment Barcelona nie jest w stanie zagwarantować piłkarzowi, że na pewno zostanie zarejestrowany. Natomiast w klubie są przekonani, że wszystko pójdzie zgodnie z planem i będą mogli złożyć piłkarzowi taką obietnicę.