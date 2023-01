PressFocus Na zdjęciu: Memphis Depay

Holenderski portal Soccer News porozmawiał z Fabrizio Romano w sprawie Memphisa Depaya. Napastnik naciska na odejście z Barcelony już zimą. Ma to związek z niezachwianą pozycją Roberta Lewandowskiego, a także faktem, że nawet podczas zawieszenia Polaka, Holender nie dostaje szans na boisku.

Memphis Depay naciska na odejście z Barcelony już zimą

Holender nie ma szans na grę, gdy tylko może występować Robert Lewandowski

28-latek spadł tak nisko w hierarchii, że nawet podczas zawieszenia Polaka nie pojawia się w wyjściowym składzie

Depay sfrustrowany swoją sytuacją

Memphis Depay dołączył do FC Barcelony latem 2021 roku. Wokół tych przenosin pojawiło się mnóstwo nadziei; twierdzono nawet, że Holender będzie musiał zastąpić Leo Messiego w roli lidera zespołu. Do tego nigdy nie doszło. W zeszłym sezonie napastnik został, co prawda, najskuteczniejszym strzelcem ekipy, ale z dwóch względów nie robiło to wielkiego wrażenia. Po pierwsze, we wszystkich rozgrywkach strzelił zaledwie 13 bramek. Po drugie, tyle samo goli zdołał zdobyć Pierre-Emerick Aubameyang. Z tym, że Gabończyk trafił na Camp Nou w połowie rozgrywek.

Teraz, po transferze Roberta Lewandowskiego, rola Depaya spadła niemal do zera. Jeśli tylko Polak jest gotowy do gry, pojawia się na boisku. Z kolei były gracz Olympique’u Lyon spadł tak nisko w hierarchii, że nawet, gdy Lewy jest zawieszony w La Lidze, i tak nie dostaje szans od Xaviego Hernandeza.

– Memphis Depay na sto procent chce opuścić Barcelonę. Dojdzie do tego w styczniu. Obecnie faworytem jest Atletico Madryt, które szuka zastępcy Joao Felixa. Rozmowy trwają. Inter Mediolan i Manchester United również byli zainteresowani. Jednak teraz, gdy Anglicy sprowadzili Wouta Weghorsta, nie sądzę, by sięgnęli też po Memphisa – powiedział słynny Fabrizio Romano w rozmowie z holenderskim Soccer News.

Blaugrana wciąż negocjuje z Atletico w sprawie Depaya. Katalończycy chętnie przyjęliby w zamian Yannicka Carrasco. Sam Belg również naciska na tę wymianę, problemem jest jednak niechęć do takiego ruchu ze strony Rojiblancos. Trudno jednak wyobrazić sobie pozostanie 28-latka na Camp Nou.

Depay w tym sezonie wystąpił w zaledwie czterech spotkaniach Barcelony we wszystkich rozgrywkach. Strzelił jedną bramkę w La Lidze.

