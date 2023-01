PressFocus Na zdjęciu: Marcelo Brozović

Marcelo Brozović jest szczęśliwy we Włoszech i nie chce przenosić się do Barcelony. Media w ostatnich godzinach spekulowały o możliwej wymianie na linii Inter Mediolan – Barcelona.

Marcelo Brozović dobrze czuje się w Interze Mediolan

“Nerazzurri” podobno chcieli wymienić go na Francka Kessiego

Chorwacki pomocnik nie ma jednak zamiaru przechodzić do Barcelony

Brozović pragnie wypełnić kontrakt z Interem

W ostatnich godzinach kataloński dziennik “Mundo Deportivo” poinformował, że Inter Mediolan rozważyłby wymianę Marcelo Brozovicia na Francka Kessiego. Iworyjski pomocnik nie odnajduje się na Camp Nou i Barcelona chętnie pozbyłaby się tego piłkarza. Jak jednak informuje “Sky Sports”, 30-letni Chorwat nie ma zamiaru opuszczać Stadio Giuseppe Meazzy.

Co więcej, Franck Kessie także pragnie powalczyć o plac w stolicy Katalonii. Taka wymiana najprawdopodobniej zatem nie dojdzie do skutku. Umowa Marcelo Brozovicia z “Nerazzurrimi” wygasa dopiero 30 czerwca 2026 roku, a 83-krotny reprezentant Chorwacji chciałby wypełnić ten kontrakt, ponieważ jest szczęśliwy we Włoszech.

❗ El trueque Brozovic-Kessié se complica.



🇮🇹 'Sky Sports' afirma que el croata prefiere seguir en el Inter, club con el que tiene contrato hasta 2026. pic.twitter.com/XGchbuwKfw — BeSoccer (@besoccer_ES) January 18, 2023

Gdyby Franck Kessie ostatecznie przeszedł do Interu Mediolan, to taki transfer byłby trochę kontrowersyjny, gdyż 26-latek przed przenosinami do zespołu “Blaugrany” był zawodnikiem rywala zza miedzy “Nerazzurrich” – Milanu. Powrót byłego zawodnika Atalanty Bergamo do stolicy mody wydaje się jednak mało prawdopodobny.

Marcelo Brozović, który obecnie zmaga się z urazem łydki, w 18 spotkaniach trwających rozgrywek zdobył 2 bramki. Portal “Transfermarkt” wycenia go na 35 mln euro.

