Dembele nie podjął decyzji o swojej przyszłości. Możliwe dwa kierunki Francuza

Niepewna przyszłość Ousmane’a Dembele w PSG

Ousmane Dembele zasilił szeregi Paris Saint-Germain w 2023 roku. Wówczas francuski gigant zapłacił Barcelonie 50 milionów euro za transfer skrzydłowego. Wcześniej 28-latek reprezentował barwy Stade Rennais oraz Borussii Dortmund. W PSG Dembele sięgnął po najważniejsze trofeum klubowe w Europie – triumf w Lidze Mistrzów w poprzednim sezonie.

Forma Dembele została doceniona również indywidualnie. W 2025 roku został laureatem Złotej Piłki. Jak informuje „L’Equipe”, 28-letni skrzydłowy na ten moment odmawia rozpoczęcia rozmów w sprawie przedłużenia kontraktu. Francuz jest jednym z najlepiej opłacanych zawodników w zespole z Paryża, a jego obecna umowa obowiązuje do lata 2028 roku.

Francuz ma kilka powodów, by wstrzymać decyzję dotyczącą przyszłości. Jednym z nich jest chęć poznania nowych realiów finansowych PSG. Dodatkowo Dembele nie chce podejmować kluczowych decyzji przed zbliżającymi się mistrzostwami świata 2026.

Istotnym czynnikiem pozostaje także rywalizacja PSG w Lidze Mistrzów, która może mieć wpływ na ostateczne decyzje zawodnika dotyczące jego przyszłości w Paryżu. W przypadku fiaska negocjacji możliwe są dwa główne kierunki transferowe – Premier League oraz Arabia Saudyjska.

Dembele w obecnym sezonie zdobył 14 bramek i zanotował siedem asyst w 31 występach we wszystkich rozgrywkach. Portal Transfermarkt.de wycenia 58-krotnego reprezentanta Francji na 100 milionów euro.