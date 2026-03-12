Dembele chce grać w Premier League. Agent rozmawia z gigantem

Ousmane Dembele znów znalazł się w centrum transferowych spekulacji w Europie. Według informacji Sportu agent piłkarza spotkał się niedawno z dyrektorem sportowym Manchesteru City.

Icon Sport/Alamy Na zdjęciu: Ousmane Dembele

Dembele na celowniku Manchesteru City

Ousmane Dembele pozostaje jednym z kluczowych zawodników Paris Saint Germain. Francuz ma kontrakt obowiązujący do czerwca 2028 roku. Klub z Paryża rozpoczął już rozmowy w sprawie jego przedłużenia. Negocjacje na razie nie przynoszą jednak przełomu.

Według Sportu, agent piłkarza Moussa Sissoko spotkał się w Madrycie z Hugo Vianą. Jest on dyrektorem sportowym Manchesteru City. Spotkanie odbyło się w ramach kontaktów, które często prowadzą przedstawiciele zawodników z klubami europejskiej elity. Informacja szybko wywołała jednak spekulacje dotyczące przyszłości skrzydłowego.

Dembele w poprzednim sezonie potwierdził swoją wielką klasę. Stał się liderem ofensywy zespołu i jedną z najważniejszych postaci drużyny. Z tego powodu Paris Saint Germain chce uczynić go centralną postacią swojego projektu sportowego.

Manchester City od lat ceni skrzydłowych którzy potrafią przełamywać defensywę rywali. Szybkość i drybling Dembele idealnie pasują do takiego profilu. Na tym etapie nie ma jednak formalnych negocjacji. Ewentualny transfer byłby także bardzo trudny, ponieważ PSG nie zamierza łatwo rozstawać się ze swoim gwiazdorem.

Niedawno Dembele był łączony z Chelsea. Jak informował serwis CaughtOffside, Francuz sam miał zaoferować się The Blues. Wygląda na to, że gwiazdor PSG chciałby w przyszłości grać w Premier League.

