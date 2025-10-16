„Brazylijski Haaland” pod lupą Manchesteru City. Nastolatek chętny na transfer

Dell, który jest często porównywany do Erlinga Haalanda, znalazł się na celowniku Manchesteru City. 17-letni brazylijski napastnik w rozmowie ze stacją telewizyjną ESPN przyznał, że marzy o grze w Europie i jest chętny na przenosiny na Etihad Stadium.

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Erling Haaland

Dell marzy o grze w Europie. Przejdzie do Manchesteru City?

Manchester City od dłuższego czasu bacznie monitoruje rynek transferowy w poszukiwaniu młodych, perspektywicznych zawodników, którzy w przyszłości mogliby stanowić o sile zespołu Obywateli. Skauci angielskiego klubu przyglądają się szczególnie piłkarzom z Ameryki Południowej, słynącej z produkowania wielkich talentów. Jednym z zawodników, którzy znaleźli się na liście życzeń mistrza Anglii, jest Dell – zdolny napastnik na co dzień występujący w brazylijskiej Bahii. Snajper już teraz uchodzi za jednego z najlepiej zapowiadających się piłkarzy młodego pokolenia w swoim kraju, a jego nazwisko coraz częściej pojawia się w kontekście transferu do Europy.

Wendeson Wanderley Santos de Melo, znany szerzej jako Dell, w swojej ojczyźnie bywa porównywany do Erlinga Haalanda – głównie ze względu na styl gry, dynamikę oraz skuteczność pod bramką rywala. Co ciekawe, niewykluczone, że obaj zawodnicy w przyszłości będą dzielić szatnię. 17-letni Brazylijczyk otwarcie przyznał, że chętnie przeniósłby się na Etihad Stadium. – Wszyscy marzą o przenosinach do Europy. Manchester City jest najlepszym zespołem na świecie. Gra w tej ekipie byłaby dla mnie zaszczytem – powiedział skuteczny atakujący w rozmowie ze stacją telewizyjną „ESPN,” nie ukrywając swoich ambicji i marzeń o karierze na najwyższym poziomie.

Młodzieżowy reprezentant Brazylii ma już za sobą debiut w seniorskim zespole Bahii, dla którego rozegrał dotychczas dwa spotkania. Choć stawia dopiero pierwsze kroki w dorosłej piłce, jego talent nie pozostaje niezauważony. Dell, który wcześniej błyszczał w juniorskich rozgrywkach, zbiera znakomite recenzje i wielu ekspertów wróży mu świetlaną przyszłość. O młodego napastnika zabiega jednak nie tylko Manchester City – zainteresowanie nim wyraża także AC Milan. To oznacza, że angielski gigant oraz włoska potęga w najbliższych miesiącach powalczą o sprowadzenie świetnie zapowiadającego się siedemnastolatka.