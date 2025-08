Dele Alli znowu „zaskakuje”. Kolejna zmiana decyzji?

Sportimage Ltd/ Alamy Na zdjęciu: Dele Alli

Dele Alli z następną próbą

Zakończy karierę? A może podejmie jeszcze jedną próbę powrotu do regularnej gry? Angielskie media wykreowały już dziesiątki scenariuszy dotyczących przyszłości niespełnionego talentu. Dele Alli jeszcze w sezonie 2018/19 zanotował dwie asysty w półfinałowym starciu Ligi Mistrzów z Ajaxem Amsterdam, a już dwa lata później kończył sezon bez ani jednego trafienia w Premier League. Teraz 29-latek, który najjaśniej świecił w Tottenhamie, znalazł się na rozstaju dróg.

Z Wysp Brytyjskich i Półwyspu Apenińskiego napłynęły wieści sugerujące, iż Alli zamierza zakończyć przygodę z piłką nożną. Ostatnie lata nie należały do najłatwiejszych i 37-krotny reprezentant Anglii tak naprawdę nigdzie nie był w stanie czerpać przyjemności z gry. Od końca sezonu 2023/24 aż do 19 stycznia 2025 roku ofensywny pomocnik pozostawał bez klubu.

Peter Rutzler dementuje te doniesienia. Reporter Times Sport twierdzi, że wychowanek MK Dons jeszcze nie powiedział ostatniego słowa i wcale nie myśli o rezygnacji z futbolu. Wprawdzie niemal na pewno nie pozostanie w Como, z którym wiąże go jeszcze roczny kontrakt, i zmieni otoczenie, ale wszystko wskazuje na to, że w tym sezonie dołączy do innej ekipy.