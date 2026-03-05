Deco zainteresowany graczem Man City. Chce go w Barcelonie

David Ribeiro / Alamy Na zdjęciu: Deco

Ake opcją dla Barcelony. Deco ceni jego wszechstronność

Barcelona powinna latem sprowadzić nowego środkowego obrońcę. Hansi Flick wciąż nie odnalazł idealnego ustawienia po odejściu Inigo Martineza do Arabii Saudyjskiej. Doświadczony stoper znakomicie uzupełniał się z Pau Cubarsim – bez niego w formacji obronnej występowali już Ronald Araujo, Andreas Christensen, Eric Garcia czy Gerard Martin. Z tego względu klub planuje po sezonie transfer do tej formacji.

Na liście życzeń znajduje się wiele nazwisk. Są to między innymi Nico Schlotterbeck czy Alessandro Bastoni. Barcelona ma natomiast świadomość, że sprowadzenie któregoś z nich wiąże się z wielkim wydatkiem, a ma do zrealizowania też inne cele. Deco szczególnie ceni za to kandydaturę Nathana Ake. To właśnie defensor Manchesteru City skupił jego uwagę i może latem zostać wytransferowany do Katalonii.

Holender w tym sezonie pełni jedynie rolę rezerwowego w Manchesterze City. Choć Pep Guardiola jest jego zwolennikiem, woli stawiać na innych zawodników. Umowa Ake obowiązuje do połowy 2027 roku i niewiele wskazuje na to, aby miała zostać przedłużona. Stoper może natomiast przedwcześnie opuścić Etihad Stadium. Barcelona dostrzega w tej sytuacji sporą okazję, bowiem ten nie powinien być drogi.

Deco uważa, że Ake byłby świetnym uzupełnieniem formacji obronnej. Lewonożny zawodnik może występować zarówno jako stoper, jak i boczny defensor.