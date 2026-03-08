Deco jest jego fanem i chce go sprowadzić do Barcelony! To gracz Man City

Nathan Ake, jeden z obrońców Manchesteru City, jest potencjalnym celem FC Barcelony na letnie okienko transferowe. Fanem zawodnika z Holandii jest sam Deco, o czym informuje "Catalunya Radio".

David Ribeiro / Alamy Na zdjęciu: Deco

Nathan Ake na celowniku Barcelony

Barcelona w tym sezonie radzi sobie dość dobrze, choć trzeba też przyznać, że zespół ma swoje problemy. Dotyczą one przede wszystkim linii defensywnej, która traci sporo goli, a potencjalna ławka zmienników – szczególnie przy obecnych kontuzjach – jest dość wąska. Od jakiegoś czasu nie ma już wątpliwości, że to właśnie sprowadzenie nowego defensora będzie jednym z głównych celów klubu w letnim okienku transferowym

W tym kontekście padało wiele nazwisk w ostatnich tygodniach, ale być może właśnie pojawił się nowy, niespodziewany faworyt. Według informacji przekazanych przez „Catalunya Radio”, na celowniku Barcelony jest Nathan Ake z Manchesteru City. Holender nie jest podstawowym graczem u Pepa Guardioli, a za to bardzo ceni go Deco, który chciałby go w zespole Dumy Katalonii. 31-latek wydaje się bardzo tanią opcją do wzmocnienia defensywy.

Nathan Ake w tym sezonie do tej pory rozegrał w sumie 25 spotkań i jest bez gola oraz asysty. Łącznie dla Obywateli rozegrał on jednak 170 spotkań, a przez pewien czas był podstawowym defensorem klubu. Wcześniej sporo grał także dla innych ekip w Premier League. Łącznie na tym poziomie ma blisko 250 występów. Serwis „Transfermarkt” wycenia środkowego obrońcę na 18 milionów euro.

