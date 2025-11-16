De la Fuente nie powoła gwiazdy na mundial, jeśli zostanie w Barcelonie

Ferran Torres może nie dostać powołania na Mistrzostwa Świata jeśli zostanie w Barcelonie. El Nacional informuje, że Luis de la Fuente polecił mu zmianę klubu jeśli chce pojechać z Hiszpanią na mundial.

Ferran Torres nie poleci na mundial?! De la Fuente ma dla niego radę

Reprezentacja Hiszpanii, choć po pięciu meczach w eliminacjach Mistrzostw Świata ma komplet punktów, wciąż nie zapewniła sobie bezpośredniego awansu. Wszystko przez to, że Turcja matematycznie wciąż może wyprzedzić La Furia Roja w grupie. We wtorek obie drużyny zmierzą się w meczu bezpośrednim, gdzie podopieczni Luisa de la Fuente powinni dopełnić formalności.

W międzyczasie pojawiły się w mediach informacje, że na mundialu może zabraknąć gwiazdy FC Barcelony. El Nacional sugeruje, że tym piłkarzem może być Ferran Torres. Co więcej, De la Fuente miał mu poradzić, aby zmienił klub w styczniu, jeśli chce pojechać na turniej.

Powodem zaistniałej sytuacji jest kwestia możliwego braku regularnej gry bezpośrednio przed startem Mistrzostw Świata. Do pełni sił i w dobrej formie wrócił Robert Lewandowski. Ponadto świetnie spisuje się także Marcus Rashford. Mając na uwadze zbliżający się powrót Raphinhi po kontuzji, Ferran Torres spada w hierarchii ofensywnych zawodników na sam koniec.

De la Fuente miał mu dać jasno do zrozumienia, że ma wiele opcji w ataku. Jeśli 25-latek przed mundialem nie będzie regularnie grał, może nie otrzymać powołania. Niewątpliwie byłaby to dla niego duża strata, ponieważ Hiszpania poleci na turniej z mianem faworyta.

Jak dotąd Torres wystąpił w tym sezonie w 14 meczach, w których zdobył 7 goli i zaliczył asystę.