De Ketelaere trafi do Premier League? Chcą go cztery znane kluby

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Charles De Ketelaere

Man United, Man City, West Ham i Tottenham obserwują De Ketelaere

Atalanta Bergamo w fazie pucharowej Ligi Mistrzów musiała uznać wyższość Club Brugge, przegrywając najpierw (1:2), a następnie (1:3). La Dea nie dość, że odpadła z europejskich pucharów, to jeszcze po zakończeniu sezonu może pożegnać dwie gwiazdy zespołu.

Po pierwsze latem z Gewiss Stadium na pewno odejdzie Ademola Lookman. Nigeryjczyk już od dawna myślał o zmianie klubu, lecz ostatnie wydarzenia z udziałem Gian Piero Gasperiniego sprawiły, że decyzja piłkarza o odejściu jest już ostateczna.

Oprócz piłkarza z Afryki z Atalantą może pożegnać się również inny kluczowy zawodnik formacji ofensywnej – Charles De Ketelaere. Reprezentant Belgii generuje bardzo duże zainteresowanie na rynku transferowym. Przede wszystkim w kierunku ofensywnego pomocnika zerkają zespoły z Premier League. Według portalu caughtoffside.com w gronie kandydatów do pozyskania Belga wymienia się cztery kluby.

De Ketelaere trafił na listę życzeń m.in. dwóch gigantów, czyli Manchesteru United i Manchesteru City. Ponadto 23-latka w swoim składzie widziałby również West Ham United i Tottenham.

W tym sezonie De Ketelaere zdobył 11 goli i zaliczył 11 asyst w 38 meczach we wszystkich rozgrywkach. Do Atalanty przeniósł się z latem 2023 roku z Milanu. Umowa Belga z La Deą obowiązuje do czerwca 2027 roku, a wartość piłkarza szacuje się na 38 mln euro.