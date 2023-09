IMAGO / Pressinphoto Na zdjęciu: Frenkie de Jong

Jak podają El Nacional i niemiecki Sport, Bayern Monachium ponownie zarzuci sieci na Frenkiego de Jonga

Bawarczycy interesują się Holendrem od kilku lat

W ostatnim czasie pomocnik jest jednak liderem Blaugrany. Trudno wyobrazić sobie, by klub zgodził się na jego sprzedaż

De Jong znów kuszony przez Bawarię. Co na to Barcelona?

Powrócił temat Frenkiego de Jonga i Bayernu Monachium. Rekordowi mistrzowie Niemiec od wielu lat interesują się holenderskim pomocnikiem. Wydawało się, że jego odejście jest bliskie latem 2022 roku. Wówczas FC Barcelona była w katastrofalnej sytuacji finansowej, a do tego sam de Jong nie do końca przekonywał swoją grą. Ostatecznie, jednak, 26-latek nie odszedł ani do Bawarii, ani do Manchesteru United.

W ubiegłym sezonie Holender wyrósł na prawdziwego lidera Blaugrany. Jego stała, wysoka forma wydatnie pomogła drużynie w sięgnięciu po mistrzostwo Hiszpanii. Teraz, po odejściu Sergio Busquetsa, rola de Jonga jeszcze wzrosła. Trudno wyobrazić sobie, by Duma Katalonii miała go sprzedać w najbliższym czasie. Niedawno pojawiły się doniesienia, że klub zaproponuje podopiecznemu przedłużenie umowy, wiążące się z obniżeniem pensji. Tylko ogromna oferta mogłaby skłonić Barcelonę do zmiany zdania.

De Jong rozegrał w tym sezonie już pięć meczów w La Lidze. Strzelił w nich jedną bramkę.

