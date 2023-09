Skandal w Mediolanie. Fan Newcastle dźgnięty nożem

IMAGO / PA Images Na zdjęciu: Mediolan przed meczem Milan - Newcastle

58-letni fan Newcastle United został trzykrotnie dźgnięty nożem w Mediolanie

Jego syn otrzymał cios tępym narzędziem w głowę

Obecnie Sroki współpracują z lokalnymi władzami, by rozwiązać sytuację

Chuligani Milanu brutalnie zaatakowali fana Newcastle United

W Mediolanie doszło do wielkiego skandalu. We wtorek AC Milan podejmie u siebie Newcastle United. Dla fanów Srok to wielkie wydarzenie, bo ich drużyna wraca do Ligi Mistrzów po ponad dwóch dekadach.

Jak donoszą angielskie media, kibole Rossonerich nocą z poniedziałku na wtorek urządzili polowanie na fanów przeciwnej ekipy. Zaatakowali nożem 58-latka. Ciosem od tyłu dwukrotnie dźgnęli Eddiego McKaya w ramię, a później w tył pleców. Jego syn otrzymał cios tępym narzędziem w głowę.

Do stolicy Lombardii przybyło około czterech tysięcy angielskich fanów, by wspierać swoją drużynę. Newcastle United już poinformowało o nawiązaniu współpracy z lokalnymi władzami, by znaleźć rozwiązanie tej skandalicznej sytuacji.

