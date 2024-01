David de Gea wraz z końcem sezonu 2023/24 stał się wolnym zawodnikiem. Od tej pory Hiszpan pozostawał bez klubu. Jednak już niedługo 33-latek może wrócić do gry. Według Mail Sport trwają rozmowy z Al-Shabab.

IMAGO / Pro Sports Images/ Graham Hunt Na zdjęciu: David De Gea

David de Gea po półrocznej przerwie znalazł nowy klub

Hiszpan najprawdopodobniej zostanie zawodnikiem Al-Shabab

Ekipa z Rijadu obecnie zajmuje 11. miejsce w stawce Saudi Pro League

Transfery. De Gea wyląduje w Arabii Saudyjskiej

David de Gea w lecie 2023 roku zakończył 12-letnią przygodę w szeregach Manchesteru United. Czerwone Diabły nie zdecydowały się przedłużyć z nim umowy i tym samym Hiszpan został “na lodzie”. Chociaż szybko otrzymał wiele ofert, a jego pozyskaniem zainteresowane miały być ekipy z Premier League i Saudi Pro League, 33-latek nie znalazł nowego pracodawcy.

Dopiero po półrocznej przerwie de Gea ma wrócić do świata piłki. Wszystko wskazuje na to, że dołączy do drużyny z… Arabii Saudyjskiej, chociaż wydawało się, że chce rywalizować na najwyższym poziomie. Mail Sport informuje, że 45-krotny reprezentant Hiszpanii prowadzi rozmowy z Al-Shabab.

Klub z Rijadu obecnie zajmuje 11. miejsce w SPL. Zespół prowadzony przez Igora Biscana, w którym już znajdują się m.in. Yannick Carrasco czy Romain Saiss, ma wzmocnić także Ivan Rakitić.