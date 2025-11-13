PSG przechytrzy Real Madryt? Trwa walka o gwiazdę Bayernu

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique

Dayot Upamecano rozchwytywany na rynku transferowym

Kontrakt Dayota Upamecano z Bayernem Monachium obowiązuje tylko do 30 czerwca 2026 roku. Bawarski klub oczywiście chciałby zatrzymać swojego obrońcę na dłużej, jednak może to być bardzo trudne zadanie, biorąc pod uwagę rosnące zainteresowanie 27-letnim stoperem. W ostatnich miesiącach francuski defensor był łączony z takimi klubami jak Real Madryt, FC Barcelona, Liverpool, Manchester United, Chelsea oraz Inter Mediolan, co potwierdza jego wysoką pozycję na rynku transferowym.

Co więcej, według niektórych źródeł Królewscy mieli już osiągnąć wstępne porozumienie z etatowym reprezentantem Francji w sprawie przeprowadzki do stolicy Hiszpanii. Jak podaje Ekrem Konur, plany Realu Madryt chce jednak pokrzyżować Paris Saint-Germain, które zamierza przedstawić zawodnikowi jeszcze korzystniejsze warunki finansowe. Czas pokaże, czy paryżanom uda się przekonać Upamecano do przenosin na Parc des Princes, gdzie rosły obrońca wzmocniłby defensywę mistrza Francji.

Dayot Upamecano, którego pozostanie na Allianz Arenie wydaje się coraz mniej prawdopodobne, występuje w barwach Bayernu od lipca 2021 roku. Wówczas przeniósł się do Monachium za 42,5 miliona euro z RB Lipsk. 34-krotny reprezentant Francji w koszulce drużyny Die Roten rozegrał łącznie 167 spotkań, zdobył 5 bramek i zaliczył 10 asyst. Na swoim koncie ma również trzy mistrzostwa Niemiec.