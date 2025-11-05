Real bliski pozyskania gwiazdy Bayernu. Zawarto porozumienie

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Dayot Upamecano o krok od Realu Madryt

Kontrakt Dayota Upamecano z Bayernem Monachium obowiązuje tylko do 30 czerwca 2026 roku. Najnowsze informacje dotyczące przyszłości 27-letniego stopera ujawnił Santi Aouna z portalu „Foot Mercato”. Zgodnie z tymi doniesieniami, wszystko wskazuje na to, że po zakończeniu obecnego sezonu defensor pożegna się z bawarskim zespołem i przejdzie do Realu Madryt. Dla mistrza Niemiec byłaby to spora strata, ponieważ Upamecano od kilku lat stanowi kluczowy element formacji obronnej drużyny z Allianz Areny.

Jak dodaje wspomniany dziennikarz, hiszpański gigant osiągnął już ustne porozumienie ze środkowym obrońcą w sprawie letniego transferu. Jeśli transakcja dojdzie do skutku, lider La Ligi sprowadzi klasowego zawodnika bez konieczności płacenia kwoty odstępnego, co byłoby znakomitym ruchem z finansowego punktu widzenia. Tymczasem Bayern Monachium wciąż próbuje namówić swojego piłkarza do przedłużenia umowy, jednak negocjacje między stronami póki co nie przynoszą oczekiwanych rezultatów.

Upamecano, którego pozostanie na Allianz Arenie wydaje się coraz mniej prawdopodobne, występuje w barwach ekipy Die Roten od lipca 2021 roku. Wówczas przeniósł się do Monachium za 42,5 miliona euro z Lipska. 34-krotny reprezentant Francji w koszulce Bayernu rozegrał 166 spotkań, prezentując wysoki poziom w Bundeslidze i Lidze Mistrzów. Defensor wstawił do gabloty trzy mistrzostwa Niemiec. Na Santiago Bernabeu mógłby zastąpić Davida Alabę, z którym Real Madryt nie planuje kontynuować współpracy.