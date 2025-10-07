Dayot Upamecano łączony z gigantami. Bayern Monachium zdecydował

Dayot Upamecano znajduje się na liście życzeń m.in. Realu Madryt i Barcelony. Według dziennika "Bild", Bayern Monachium rozpoczął już pierwsze rozmowy w sprawie przedłużenia kontraktu z francuskim obrońcą.

ddp media GmbH / Alamy Na zdjęciu: Dayot Upamecano

Bayern Monachium chce przedłużyć kontrakt z Dayotem Upamecano

Dayot Upamecano występuje w Bayernie Monachium od czasu transferu z RB Lipsk za 42,5 miliona euro w 2021 roku. Od wielu miesięcy, niemiecki gigant jest niepewny przyszłości swojego lidera defensywy, gdyż kontrakt francuskiego obrońcy na Allianz Arenie wygasa w czerwcu 2026 roku.

32-krotny reprezentant Francji wzbudza ogromne zainteresowanie na rynku transferowym. Znajduje się na liście życzeń Realu Madryt, Barcelony oraz Liverpoolu. Jak informuje niemiecki „Bild”, Upamecano i Bayern uzgodnili już pierwszy etap nowej umowy. Na ten moment nie jest jednak jasne, do kiedy miałby obowiązywać nowy kontrakt 26-latka. Co ciekawe, w Monachium już szykują nowego partnera dla Francuza. Marc Guehi jest obecnie przymierzany do stolicy Bawarii.

W tym sezonie Upamecano rozegrał już dziewięć spotkań w Bayernie. Zespół mistrzów Niemiec rozpoczął sezon w imponującym stylu. Najpierw odniósł zwycięstwo w Superpucharze Niemiec nad Stuttgartem (2:1), a następnie wygrał dziesięć kolejnych meczów z rzędu we wszystkich rozgrywkach.

Upamecano jest wyceniany na 50 milionów euro w serwisie Transfermark.de. Przyszłość środkowego obrońcy będzie gorącym tematem w najbliższym czasie. Z Bayernem 26-latek zdobył już trzykrotnie mistrzostwo Niemiec. Z kolei w 2021 roku triumfował z Trójkołowymi w Lidze Narodów.