Nottingham poluje na reprezentanta Włoch. To byłby głośny ruch

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Davide Frattesi

Davide Frattesi łączony z Nottingham Forest

Davide Frattesi może opuścić Inter Mediolan podczas letniego okna transferowego. 26-letni pomocnik nie odgrywa obecnie kluczowej roli w zespole Nerazzurrich i najczęściej rozpoczyna mecze na ławce rezerwowych. W związku z tym coraz częściej mówi się o jego możliwej zmianie otoczenia w poszukiwaniu regularnej gry. Władze mediolańskiego giganta są otwarte na wysłuchanie ofert za swojego zawodnika, który mimo mniej udanych ostatnich miesięcy nadal cieszy się sporym zainteresowaniem na rynku. Playmaker ma już na koncie 34 występy w reprezentacji Włoch, co dodatkowo podnosi jego wartość.

Jak poinformował dziennik „La Gazzetta dello Sport”, Frattesi znalazł się na celowniku Nottingham Forest. Klub z Premier League rozgląda się za następcą Elliota Andersona, który jest coraz bliżej przenosin do Manchesteru City. Włoski pomocnik uchodzi za jednego z głównych kandydatów do wzmocnienia środka pola ekipy The Tricky Trees. Jego doświadczenie zdobyte w Serie A oraz umiejętność gry zarówno w defensywie, jak i ofensywie sprawiają, że idealnie wpisuje się w profil zawodnika poszukiwanego przez Anglików.

W minionej kampanii Davide Frattesi rozegrał 33 spotkania, spędzając na boisku łącznie 1133 minuty, co z pewnością nie spełnia oczekiwań ambitnego piłkarza. Włoch rozpoczynał swoją karierę w Lazio Rzym, a następnie występował między innymi w Romie, Ascoli Calcio, Empoli, Monzy oraz Sassuolo Calcio. Do Interu trafił latem 2023 roku za ponad 31 milionów euro. Jego kontrakt obowiązuje do 2028 roku, a wartość rynkowa zawodnika jest aktualnie szacowana na około 22 miliony euro.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie