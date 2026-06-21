Man United szuka nowego pomocnika. Jednak nie Mateus Fernandes?

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Carlos Baleba ponownie łączony z Manchesterem United

Manchester United musi uzupełnić ogromną lukę w środku pola po tym, jak Casemiro nie zdecydował się przedłużyć wygasającego kontraktu. Doświadczony pomocnik wkrótce ma zostać nowym piłkarzem Interu Miami, dlatego władze klubu z Old Trafford intensywnie pracują nad znalezieniem jego następcy. Od dłuższego czasu na szczycie listy życzeń Czerwonych Diabłów znajduje się Mateus Fernandes, jednak jego pozyskanie może okazać się bardzo kosztowne. West Ham United oczekuje bowiem za swojego zawodnika około 100 milionów euro, co skłania Manchester United do rozważania innych opcji.

Jak informuje Ben Jacobs na łamach brytyjskiego serwisu „GiveMeSport”, Czerwone Diabły za jedną z alternatyw uważają Carlosa Balebę. 22-letni Kameruńczyk był już łączony z przeprowadzką na Old Trafford podczas poprzednich okienek transferowych i nadal znajduje się pod obserwacją skautów angielskiego giganta. Manchester United liczy na to, że Brighton & Hove Albion będzie skłonne rozważyć sprzedaż swojego piłkarza za kwotę mieszczącą się w przedziale od 50 do 70 milionów euro. Taki wydatek byłby znacznie bardziej przystępny niż transfer wspomnianego wyżej Mateusa Fernandesa.

Baleba trafił do wspomnianego wyżej Brighton z Lille w 2023 roku i bardzo szybko stał się ważną postacią zespołu Mew. Mierzący 179 centymetrów pomocnik imponuje dynamiką, siłą fizyczną oraz skutecznością w odbiorze piłki. W minionym sezonie rozegrał 35 spotkań, potwierdzając swoją wartość na boiskach Premier League. Jego kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku, co stawia włodarzy z Amex Stadium w komfortowej pozycji negocjacyjnej.

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