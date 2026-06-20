Manchester City szykuje nową ofertę. Rekordowy zakup coraz bliżej

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Elliot Anderson i Jude Bellingham

Manchester City zapłaci za niego fortunę. Nadchodzi nowa oferta

Manchester City konsekwentnie pracuje nad transferem Elliota Andersona. To cel numer jeden, jeśli chodzi o wzmocnienia środka pola. Marzył o nim już Pep Guardiola, a po jego odejściu na Etihad Stadium się to nie zmieniło. Władze angielskiego giganta złożyły już za reprezentanta kraju dwie oferty, ale żadna z nich nie sprostała oczekiwaniom Nottingham Forest. Ostatnia propozycja sięgała aż 21 milionów funtów – wchodziło w to 106 milionów funtów podstawy oraz reszta kwoty w postaci bonusów.

Na tym Manchester City nie poprzestanie. To w zasadzie jedyny klub, który liczy się jeszcze w grze o Andersona. Interesował się nim też Manchester United, ale w obliczu tak wysokich żądań Nottingham Forest zwrócił się w kierunku innych kandydatów. Angielski pomocnik chce tego lata zmienić zespół i wiele wskazuje na to, że będzie występował na Etihad Stadium.

Manchester City przygotowuje trzecią, prawdopodobnie już ostatnią ofertę za Andersona. Tym razem ma ona w pełni usatysfakcjonować działaczy Nottingham Forest. Na dzisiaj nie znamy jej szczegółów, ale nie ulega wątpliwościom, że będzie to rekordowy zakup w historii klubu, a być może nawet w całej Premier League. Obecnie jest nim Alexander Isak, który opuszczał Newcastle United na rzecz Liverpoolu za 145 milionów euro.