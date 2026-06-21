Borussia interesuje się skutecznym napastnikiem. Duża konkurencja

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Niko Kovac

Kevin Denkey na celowniku Borussii Dortmund

Borussia Dortmund prawdopodobnie będzie dążyła do wzmocnienia swojej linii ataku podczas letniego okna transferowego. Ma to związek z niepewną przyszłością zarówno Serhou Guirassy’ego, jak i Karima Adeyemiego, którzy są łączeni z możliwą zmianą otoczenia. Włodarze z Signal Iduna Park uważnie monitorują rynek transferowy w poszukiwaniu zawodnika, który mógłby wnieść dodatkową jakość do ofensywy drużyny BVB. Niemiecki klub analizuje różne opcje, a jednym z nazwisk znajdujących się na liście obserwowanych piłkarzy jest snajper z MLS.

Jak informuje dziennik „El Correo de Andalucia”, zainteresowanie Borussii Dortmund wzbudził bowiem Kevin Denkey. 25-letni napastnik prezentuje bardzo wysoką formę na boiskach Major League Soccer w barwach FC Cincinnati, co przyciąga uwagę wielu klubów ze Starego Kontynentu. Sytuację snajpera monitorują również Real Betis, Tottenham Hotspur, Paris FC oraz LOSC Lille. Rosnąca popularność atakującego może sprawić, że w najbliższych tygodniach wokół zawodnika rozpocznie się rywalizacja pomiędzy kilkoma uznanymi markami europejskiego futbolu.

48-krotny reprezentant Togo występuje w Stanach Zjednoczonych od stycznia 2025 roku, kiedy przeniósł się do wspomnianego wyżej FC Cincinnati za ponad 15 milionów euro z Cercle Brugge. Aktualnie jego wartość rynkowa jest szacowana na około 20 milionów euro. Mierzący 181 centymetrów napastnik rozegrał dotychczas 43 mecze w MLS, zdobywając 24 bramki i notując 3 asysty. Jego kontrakt z amerykańskim klubem obowiązuje do 31 grudnia 2028 roku.

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