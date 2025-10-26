Dwa kluby MLS chcą gwiazdę Realu. Przygotowują oferty

David Alaba nie znajduje się w planach nowego trenera Realu Madryt - Xabiego Alonso. Jak podaje serwis Fichajes.net, austriacki stoper może wylądować w MLS, ponieważ chrapkę na jego zakontraktowanie mają Charlotte FC i New York City FC.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Realu Madryt

David Alaba może trafić do Stanów Zjednoczonych

David Alaba ma ważny kontrakt z Realem Madryt tylko do 30 czerwca 2026 roku i już teraz wiadomo, że hiszpański klub nie planuje przedłużać współpracy z doświadczonym stoperem. Nowy trener drużyny Królewskich – Xabi Alonso – nie widzi bowiem miejsca w swojej długofalowej wizji zespołu dla 33-letniego defensora, który w ostatnich sezonach zmagał się z licznymi kontuzjami. Z tego powodu wszechstronny obrońca najpóźniej w lipcu przyszłego roku opuści ekipę Los Blancos, kończąc tym samym kilkuletnią, pełną sukcesów przygodę na Estadio Santiago Bernabeu.

Tymczasem, jak informuje hiszpański portal „Fichajes.net”, przenosiny Davida Alaby mogą dojść do skutku trochę wcześniej – już podczas zbliżającego się zimowego okienka transferowego. Austriacki stoper wzbudza bowiem poważne zainteresowanie klubów z Major League Soccer. O podpis 111-krotnego reprezentanta Austrii rywalizują Charlotte FC oraz New York City FC, które są gotowe zapłacić za weterana kilka milionów euro. Obie drużyny widzą w nim nie tylko lidera defensywy, ale także wartość marketingową. Alaba mógłby przyciągnąć uwagę kibiców czy sponsorów.

Real Madryt prawdopodobnie nie będzie robił problemów ze sprzedażą zawodnika, zwłaszcza biorąc pod uwagę jego wysoką pensję oraz fakt, że latem mógłby odejść za darmo. Ostateczna decyzja należeć będzie jednak do samego Alaby, który może chcieć wypełnić umowę. Od momentu dołączenia do ekipy Los Blancos w 2021 roku z Bayernu Monachium, Austriak rozegrał 120 spotkań, zdobywając m.in. dwa mistrzostwa Hiszpanii oraz dwie Ligi Mistrzów. Choć czas obrońcy w Madrycie dobiega końca, David Alaba wciąż jest jednym z najbardziej doświadczonych i utytułowanych piłkarzy swojego pokolenia.