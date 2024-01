IMAGO / Matthias Koch Na zdjęciu: David Datro Fofana

Sevilla ma w tym sezonie ogromne problemy ze zdobywaniem bramek

Jakby tego było mało, jej najlepszy strzelec niebawem weźmie udział w Pucharze Narodów Afryki

Według Relevo, Los Nervionenses powalczą o usługi Davida Datro Fofany. Napastnik Chelsea nie radzi sobie dobrze na wypożyczeniu w Unionie Berlin

Datro Fofana lekarstwem na problemy Sevilli?

Sevilla FC rozgrywa kolejny, fatalny sezon w La Lidze. Na półmetku rozgrywek zajmuje zaledwie 16. lokatę, mając punkt przewagi nad strefą spadkową. Jedną z największych bolączek Andaluzyjczyków jest skuteczność w ofensywie. Po 19 kolejkach uzbierali zaledwie 23 bramki, a ich problemy w ataku niebawem tylko się zwiększą.

Youssef En Nesyri otrzymał powołanie z reprezentacji Maroka na Puchar Narodów Afryki. To oznacza, że najlepszego strzelca drużyny – sam zdobył pięć z 23 goli ligowych – zabraknie na co najmniej dwa tygodnie. Według dziennikarzy Relevo, Sevilla nie zamierza pozostawać bierna. Szuka na rynku okazji, dzięki której zdoła sprowadzić nowego napastnika. Na celowniku Los Nervionenses znalazł się napastnik Chelsea. David Datro Fofana odszedł latem na wypożyczenie do Unionu Berlin. Tam rzadko otrzymuje jednak szansę na grę, co może skłonić The Blues do odwołania swojego zawodnika. To, teoretycznie, otworzyłoby drzwi Sevilli, bo przecież londyńczycy nie znajdą dla Iworyjczyka miejsca w swoim zespole. Negocjacje z pewnością nie będą łatwe, zwłaszcza, że wezmą w nim udział nie dwa, a trzy kluby.

Datro Fofana wystąpił w tym sezonie w 17 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich dwie bramki i asystę.

Zobacz też: Brentford idzie va banque. Cena Toneya jeszcze raz poszła w górę.