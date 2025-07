Darwin Nunez na wylocie z Liverpoolu. Ma cztery opcje

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Darwin Nunez

Gdzie trafi Darwin Nunez? Wzbudza spore zainteresowanie

Darwin Nunez nie do końca sprawdził się w Liverpoolu, co można śmiało stwierdzić po trzyletnim pobycie Urugwajczyka na Anfield Road. Angielski klub stracił już cierpliwość do 26-letniego napastnika, którego wystawił na listę transferową. Zatem wszystko wskazuje na to, że strony rozstaną się podczas trwającego letniego okienka. Wciąż perspektywiczny snajper przez dłuższy czas był łączony z przenosinami do SSC Napoli, ale mistrzowie Włoch ostatecznie postawili na gwiazdę Udinese Calcio – Lorenzo Lukkę.

Tak więc Darwin Nunez nie przejdzie do zespołu Azzurrich, ale ma na stole inne ciekawe opcje. Jak dowiedział się brytyjski serwis „CaughtOffside.com”, 35-krotny reprezentant Urugwaju wzbudza zainteresowanie czterech znanych klubów. Mowa o Barcelonie, Milanie, Al-Nassr oraz Al-Hilal. Na najkorzystniejsze warunki napastnik mógłby liczyć w drużynach z Arabii Saudyjskiej. Czas pokaże, czy 26-letni piłkarz, mimo stosunkowo młodego wieku, zdecyduje się na przeprowadzkę na Bliski Wschód.

Wychowanek Penarolu występuje w barwach Liverpoolu od lipca 2022 roku, kiedy przeniósł się na Anfield Road za dokładnie 85 milionów euro z Benfiki Lizbona. W poprzednim sezonie Darwin Nunez rozegrał 45 meczów, strzelił 7 goli i zaliczył 7 asyst. Fachowy portal „Transfermarkt” wycenia środkowego napastnika na około 45 milionów euro, co pokazuje, jak drastycznie spadła jego wartość rynkowa w ostatnich latach. Kontrakt mierzącego 187 centymetrów atakującego z obecnym pracodawcą obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku.