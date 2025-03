fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Diego Simeone

Nunez nie trafi do Atletico

Liverpool nie jest zadowolony z dyspozycji Darwina Nuneza i myśli o sprzedaży po sezonie. Arne Slot traktuje go wyłącznie jako rezerwowego, preferując chociażby Luisa Diaza czy Cody’ego Gakpo. Urugwajczyk w dalszym ciągu myli się w dogodnych sytuacjach i zbyt rzadko trafia do siatki. Łączy się go chociażby z Arabią Saudyjską. W mediach pojawiły się także plotki o potencjalnym transferze do Atletico Madryt. Dla samego zawodnika byłby to bardzo atrakcyjny kierunek, gdyż dalej występowałby na najwyższym europejskim poziomie.

Te informacje spotkały się z błyskawiczną reakcją ze strony hiszpańskiego giganta. Dyrektor klubu Miguel Angel Gil Marin zaprzeczył, jakoby temat transferu Nuneza był realny. Twierdzi, że Atletico nie planuje latem wzmocnienia ataku, a zamiast tego skupi się na innych pozycjach. Wygląda na to, że napastnik Liverpoolu nie trafi do stolicy Hiszpanii.

– Nunez nie znajduje się w naszych planach transferowych. Nie rozglądamy się za nowym napastnikiem. Zamierzamy wzmocnić skład na innych pozycjach, nad czym pracujemy – wyjaśnił działacz Atletico.

Liverpool jest zdeterminowany, aby sprzedać Nuneza. Na Anfield nie wierzą już w jego rozwój, więc chcą wykorzystać fakt, że jego wartość rynkowa dalej jest duża. 25-latek w tym sezonie uzbierał sześć bramek i pięć asyst w 36 występach. Do The Reds trafił w 2022 roku za kwotę 85 milionów euro.