AS Roma zarzuciła sieć na pomocnika z Premier League

AS Roma, która walczy o mistrzostwo Włoch, chce wzmocnić swój skład w zimowym okienku transferowym. Na radarze rzymskiego klubu znajduje się pomocnik Sunderlandu, Dan Neil - donosi serwis Sport Witness.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Dan Neil

Dan Neil przykuł uwagę Romy

AS Roma na półmetku obecnego sezonu ma na swoim koncie 27 punktów, dzięki czemu przewodzi tabeli Serie A. Ekipa Giallorossich realnie walczy więc o mistrzostwo Włoch, a żeby zwiększyć swoje szanse w wyścigu o Scudetto, planuje aktywność podczas najbliższego zimowego okienka transferowego. Jak podaje brytyjski serwis „Sport Witness”, rzymianie mogą wybrać się na zakupy do Premier League, gdzie wypatrzyli potencjalne wzmocnienie środka pola.

Mianowicie, na celownik Romy trafił pomocnik Sunderlandu – Dan Neil. 23-letni Anglik nie jest piłkarzem podstawowego składu w drużynie Czarnych Kotów, dlatego liczy na zmianę otoczenia już w styczniu.

Trener zespołu Wilków – Gian Piero Gasperini – dostrzega duży potencjał w tym zawodniku, mimo jego nieregularnych występów w angielskiej ekstraklasie. W grę wchodzi zarówno wypożyczenie, jak i transfer definitywny, co daje Romie większą elastyczność przy ewentualnych rozmowach.

Dan Neil jest wychowankiem akademii Sunderlandu, a do pierwszej drużyny awansował w lipcu 2021 roku. Od tamtej pory rozegrał łącznie 200 meczów, zdobył 12 bramek i zaliczył 20 asyst, będąc w pewnym momencie ważną postać tego zespołu. Fachowy serwis „Transfermarkt” wycenia go obecnie na 7,5 miliona euro. Kontrakt perspektywicznego pomocnika obowiązuje tylko do 30 czerwca 2026 roku, co osłabia pozycję negocjacyjną włodarzy ze Stadium of Light.